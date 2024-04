CSM Constanta: Trei victorii in trei meciuri, iar voleibalistele Under-17 s-au calificat la turneul final (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o victorie in ultimele doua meciuri disputate, echipa feminina de baschet Under 16 de la CSM Constanta, antrenata de Alina Serban, si a asigurat prezenta intre primele opt echipe ale Romaniei si se pregatette de Turneul Final. Echipa de pe litoral a cedat in primul meci cu Dan Dacian, disputat in…

- Echipa feminina de volei sperante a CSM Constanta au realizat performanta de a se califica la turneul final al Campionatului National Under 15. Voleibalistele antrenate de Vanesa Desliu si Bianca Cojocaru au acces in aceasta etapa dupa ce au castigat turneul semifinal 1 de la Iasi Seria A , cu 4 victorii…

- Voleibalistele junioare Under 17 cadete de la CSM Constanta s au impus in dubla intalnire cu ACS Champions Sibiu, fara sa piarda set, si continua seria victoriilor in Seria C, Elita. Fetele antrenate de Bianca Ioana Cojocaru si Vanesa Desliu au sustinut ambele partide din grupa, tur si retur, cu echipa…

- Echipa de minivolei baieti a CSM Constanta a incheiat evolutiile din seria C a Campionatului National, cu ocazia turneului desfasurat, timp de doua zile, la Tulcea. A fost al patrulea turneu la care au participat micii voleibalisti in acest sezon dupa cele de la Ploiesti, Galati si Constanta si, totodata,…

- Sanatate pentru oameni, dezideratul PSD – Programul Național de Control și Combatere a Cancerului incepe sa produca acțiuni, spune Alexandra Crivineanu, liderul de grup al consilierilor locali PSD Brașov, președinta Organizației Județene a Femeilor Social-Democrate Brașov, care subliniaza importanța…

- Prima partida cu CSS Lugoj a avut un inceput mai greu pentru CSM Constanta, care s a vazut condusa cu 2 0 la seturi. Voleibalistele junioare Under 17 de la CSM Constanta continua seria victoriilor in Campionatul National al cadetelor, Seria Elita, grupa C, in care echipa de pe litoral conduce in clasament,…

- Echipa feminina de volei CSM Constanta a disputat meciul din etapa a 15 a a Diviziei A1, intalnind pe teren propriu CSM Bucuresti.Partida s a incheiat cu succesul oaspetelor, scor 3 1.CSM Bucuresti a condus cu 1 0 la seturi, formatia de pe litoral a egalat, dar adversarele au castigat apoi setul trei,…

- Poliția Naționala din Spania a anunțat ca l-a prins, la Barcelona, pe Alin Rotaru, „Regele Etnobotanicelor” din Romania, care in 2008 a inființat rețeaua naționala „magazine de vise”, celebrele „Spice Shop”, care au extins consumul de „droguri ușoare”. Știrea arestarii „Regelui Etnobotanicelor” a fost…