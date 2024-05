Fetele de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” , au reușit o performanța uriașa, reușind sa devina campioanele Romaniei. Performanța e cu atat mai mare, cu cat elevele Mihaelei Tivadar nu au pierdut niciun meci in acest sezon. La finalul turneului final de la Galați, antrenorul echipei, capitanul și cel mai bun coordonator de joc au declarat: „Pentru noi a fost un turneu perfect, așa cum ne-am propus cand am plecat de la Turda. Am realizat exact ce ne-am propus. Ma bucur ca am avut cinci victorii din cinci și nu a fost doar declarativ. Ma bucur fete, au respectat…