Pe fundalul legendei Babei Dochia, premierul Marcel Ciolacu a mers la o florarie din București de unde a cumparat flori pentru 1 Martie. Prim-ministrul, ajuns la sediul guvernului, a imparțit buchete de flori angajatelor. „Premierul a mers in aceasta dimineata la o mica florarie, un business romanesc dezvoltat de doua surori, Mihaela si Irina, unde […] The post VIDEO. Marcel Ciolacu și legenda romaneasca Baba Dochia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .