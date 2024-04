Emeric Ienei nu a murit. Gafă în presa românească

Publicații sportive ca Eurosport, Gazeta Sporturilor și Fanatik au difuzat, joi, pe internet, știrea falsă că Emeric Ienei (87 de ani) ar fi murit.