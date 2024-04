Stiri pe aceeasi tema

- Noi modificari fiscale au fost pregatite de Ministerul Finanțelor. Practic, se introduc prevederi privind casele de marcat, fiind urmatorul pas spre e-TVA, schimbari la e-Transport, iar persoanele care au case scumpe vor fi inștiințate de Fisc privind impozitul. De asemenea, țigarile electronice vor…

- Operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale care funcționeaza pe baza de plați cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, au obligația de a le dota cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) prevazute…

- Automatele comerciale vor trebui dotate cu aparate de marcat electronice fiscale. Anunțul a fost facut de ANAF , intr-un comunicat de presa. Operatorii economici care nu vor respecta obligația de a asigura dotarea automatelor comerciale cu AMEF in vederea transmiterii datelor fiscale catre sistemul…

- Romania are niste angajamente pentru 2025 si in Planul National de Redresare si Rezilienta scrie ca ponderea veniturilor fiscale in PIB trebuie sa creasca cu 2,5 puncte procentuale fata de 2019, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Marcel Bolos."S-a creat in spatiul public o adevarata tragedie,…

- Intrebat ce masuri are in vedere Guvernul in contextul avertismentelor de greva din mai multe sectoare, Marcel Bolos, ministrul Finantelor a explicat ce se va intampla. Citește și: Marcel Boloș, dupa ultima vizita in piața: „Prețurile sunt foarte ridicate” "Trebuie sa lasam trimestrul intai sa mearga…

- A fost prelungita valabilitatea CARDURILOR DE ENERGIE. Pana la ce data vor putea fi utilizate Valabilitatea cardurilor de energie a fost extinsa, dupa ce acestea urmau sa expire la data 31 martie 2024. Anunțul a fost facut de catre ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, relateaza alba24.ro. ”Prelungim…

- „Reiau cat se poate de ferm: Nu creștem impozite și taxe in 2024, nu incape in discuție creșterea TVA. AM spus-o inca de la aprobarea legii bugetului, obiectivul este sa menținem un echilibru intre nevoile romanilor și evitarea unor impozite suplimentare care pot afecta bugetul gospodariilor”, a afirmat…

- Guvernul a adoptat masurile corecte pentru a combate efectele crizelor multiple din ultimii ani, declara Marcel Boloș, potrivit Rador Radio Romania. Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, considera ca decizia agenției de evaluare Fitch, de a menține ratingul Romaniei pentru datoriile pe termen lung…