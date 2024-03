Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie se va face dreptate in sistemul de pensii. Este declarația facuta de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș in exclusivitate la Realitatea PLUS. Ministrul spune ca acum avem bani la buget pentru recalcularea pensiilor și ca s-au luat in calcul toate masurile pentru ca pensiile romanilor…

- In prima jumatate a anului 2025 se vor lua masurile fiscale care probabil vor intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2025, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Cererea de plata numarul patru este una dintre cele mai grele din perspectiva reformelor, pentru ca include atat reforma…

- Ministrul finantelor, Marcel Bolos, sustine ca Romania economiseste 2 miliarde de lei prin comasarea alegerilor, relateaza Rador Radio Romania. Intr-o interventie televizata, ministrul a precizat ca toate alegerile din acest an ar fi costat statul roman aproximativ 4 miliarde de lei, iar in acest…

- Ministrul finantelor, Marcel Bolos, a declarat pentru Bloomberg ca reducerile bugetare anuale echivalente cu 0,5% din PIB, conform noilor reguli fiscale ale UE, sunt foarte greu de realizat, iar Romania ar putea avea nevoie de restul acestui deceniu pentru a reduce deficitul bugetar, noteaza Agerpres.„Pur…

- Guvernul a aprobat un instrument prin care vom asigura finantare pentru proiecte precum dezvoltarea retelei de transport cu metroul in orasele Bucuresti si Cluj-Napoca, electrificarea caii ferate pentru a asigura servicii feroviare integral electrice in principalele zone urbane din Romania si cresterea…

- Masurile care tin de tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul Romaniei trebuie inasprite. In acest sens va fi introdus sigiliul electronic al marfurilor, a declarat duminica ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la finalul discutiilor cu transportatorii si fermierii. Ministrul a fost intrebat daca…

- Problema posturilor din sanatate va fi discutata in ședința executivului de saptamana aceasta, a declarat ministrul finanțelor, Marcel Boloș, conform Rador Radio Romania.Avizul finanțelor este necesar pentru deblocarea angajarilor, in condițiile masurilor guvernamentale de reducere a cheltuielilor.…