- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat pentru Bloomberg ca Romania ar putea sa-și reduca deficitul bugetar conform țintei stabilite de Uniunea Europeana in aproximativ șapte ani. El a subliniat ca guvernul se confrunta cu opoziția opiniei publice in ceea ce privește taierile de cheltuieli intr-un…

- Intre timp, ministrul Muncii anunța ca lucreaza la un proiect care sa scada impozitarea pe veniturile mici. „In acest moment, la Ministerul Muncii facem o analiza, cand vom avea soluția o vom prezenta”, a spus ministrul Muncii.„In primul rand, trebuie sa avem execuția pana in martie, suntem la a doua…

- Guvernul a aprobat un instrument prin care vom asigura finantare pentru proiecte precum dezvoltarea retelei de transport cu metroul in orasele Bucuresti si Cluj-Napoca, electrificarea caii ferate pentru a asigura servicii feroviare integral electrice in principalele zone urbane din Romania si cresterea…

- Romania va continua sa sprijine Republica Moldova in procesul de negociere a aderarii la Uniunea Europeana, a transmis prim-ministrul Marcel Ciolacu, la intrevederea pe care a avut-o, la Palatul Victoria, cu ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, vicepremierul Mihai Popsoi, aflat in vizita oficiala…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) O delegație a Fondului Monetar International (FMI), condusa de Jan Kees Martijn (in imagine), se afla in Romania in perioada 29 ianuarie – 1 februarie, pentru a analiza ultimele evolutii economice si financiare si pentru o revizuire a prognozelor macroeconomice. Simona…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a avut discutii la București la Ministerul finanțelor ,cu ministrul Marcel Bolos, pe tema bugetului de stat pentru anul 2024 unde a prezentat punctul de vedere al Asociației Municipiilor din Romania unde deține funcția de prim vicepreședinte .…