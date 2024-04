Stiri pe aceeasi tema

- Casele de marcat sunt conectate le serverele Centrului Național de Informații Financiare (CNIF), care se afla la Ministerul Finanțelor. Multa lume inca spune ca sunt serverele ANAF, dar Fiscul este doar un utilizator al informațiilor aflate acolo.

- Operatorii economici care nu doteaza automatele de vanzare a produselor cu aparate de marcat electronice fiscale vor fi sanctionati, anunta ANAF. Institutia precizeaza ca dotarea cu aparate de marcat este necesara pentru a putea fi transmise datele fiscale catre sistemul informatic al Agentiei. Sanctiunile…

- Automatele comerciale vor trebui dotate cu aparate de marcat electronice fiscale. Anunțul a fost facut de ANAF , intr-un comunicat de presa. Operatorii economici care nu vor respecta obligația de a asigura dotarea automatelor comerciale cu AMEF in vederea transmiterii datelor fiscale catre sistemul…

- Ministerul Finanțelor a venit cu modificari in privința termenului in care nu se dau amenzi la e-Factura (OUG 30/2024), dar pare ca a generat o noua problema de interpretare a legislației, conform unui document transmis de Camera Consultanților Fiscali catre instituție.

- CFR Calatori anunta ca si activitatea de transport feroviar va trece duminica la ora de vara. Institutia precizeaza ca schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor in vigoare. Practic, garniturile CFR vor circula dupa ora actuala, cea de iarna, pana in noaptea de 31 martie, la ora 3:00, care va…

- ”Experiența in materia eliberarii pașapoartelor simple electronice releva nevoia crescuta a cetațenilor de a recepționa/primi aceste documente de calatorie, prin intermediul serviciilor de curierat nu numai la adresa de domiciliu sau de reședința din țara, ci la orice adresa de pe teritoriul Romaniei”,…

- Pana la data de 1 martie 2024, pensionarii și persoanele cu venituri reduse beneficiaza de o schema de compensare a facturii la incalzire, care se ajusteaza chiar și cu 100% in funcție de nivelul veniturilor lor, conform anunțului facut de Ministerul Muncii. In plus, și persoanele care au depus cereri…

- Ministerul Finantelor ar urma sa dezvolte o aplicatie mobila pentru sistemul e-Factura, in timp ce Fiscul va implica mediul de afaceri in elaborarea normelor privind aplicarea impozitului pe microintreprinderi, au anuntat reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania…