Cât costă „cireșele de mai” de la Păulești, Prahova. Se anunță recoltă bogată Au aparut „cireșele de mai” autohtone pe fondul temperaturilor mai ridicate decat normalul pentru aceasta perioada a anului. Prețul pare destul de atragator, daca ne gandim ca este undeva la jumatate fața de oferta de import din supermarketuri. La Paulești, in Prahova, zona cunoscuta pentru producția de cireșe, localnicii au inceput sa vanda la poarta […] The post Cat costa „cireșele de mai” de la Paulești, Prahova. Se anunța recolta bogata appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din sudul țarii sunt ingrijorați de soarta culturilor de toamna. Cu toata ploaia din ultimele zile, nu se așteapta la producții prea bune. Fermierii din zona de sud a țarii se plang ca evoluția culturilor de toamna nu este deloc grozava. Ploaia din ultimele zile a fost binevenita, caci a salvat…

- Dosarul care il vizeaza pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu , este unul „prioritizat”, iar procurorul de caz este suveran,a declarat procurorul-sef al DNA , Marius Voineag. Dosarul care il vizeaza pe Iulian Dumitrescu, este unul „prioritizat”, avand in vedere caracterul…

- Noi scumpiri se anunta de la data de 1 iulie, iar milioane de romani vor trebui sa scoata mai multi bani din buzunar. Soferii romani platesc tot mai mult pentru combustibil. Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 5,1%. Acest lucru inseamna ca un plin de 50…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a fost aprobat bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru 2024, care se ridica la peste 940 milioane lei, ceea ce constituie o suma record. Thuma spune ca cea mai mare parte a bugetului merge catre investiții, proiectele mari beneficiind…

- O explozie a avut loc luni dupa-amiaza intr-un salon al Spitalului de Boli Infecțioase Movila din Ploiești, secție exterioara a Spitalului Județean de Urgența. Potrivit primelor informații transmise de autoritați, o pacienta in varsta de 80 de ani a fost ranita in urma deflagrației, suferind arsuri…

- ”Daca Putin nu plateste pretul mortii si distrugerii pe care le raspandeste va continua”, avertizeaza in acest comunicat presedintele american. Joe Biden anunta in comunicat un adevarat arsenal de masuri vizand persoane cu legaturi cu otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, cu masina de razboi rusa…

- Deși sunt inca in extrasezon, cireșele par a fi noul lux al piețelor locale! Ciresele au devenit un lux, iar comerciantii iși evalueaza marfa la preturi exorbitante de pana la 250 de lei pe kilogram in piețele din Romania! Aceste fructe, aduse de pe alte continente, sunt vandute in piete chiar si la…

- Anunț important pentru bucureșteni! Daniel Istrate, directorul general al Societații de Transport București (STB) a declarat ca prețul biletului nu se va modifica anul acesta, insa, din 2025, viitoarea administrație ar putea lua in calcul o majorare. Daniel Istrate, directorul general al Societații…