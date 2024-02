Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a tras un semnal de alarma asupra dificultaților pe care le intampina Romania in fața cerințelor dure impuse de noile reguli fiscale ale Uniunii Europene. Potrivit declarațiilor sale, un regim de reduceri bugetare anuale de 0,5% din PIB, conform noilor directive,…

- Persoanele casatorite care au firme vor afla ce trebuie sa faca in partea a doua lunii februarie. O reprezentanta din cadrul Ministerului Finanțelor, Georgeta Toma (șef serviciu la Direcția de legislație fiscala), a spus ca instituția a primit de la contribuabili foarte multe intrebari pe tema intreprinderilor…

- Programul Noua Casa, prin care cei interesati pot lua credite garantate de stat pentru cumpararea unei locuinte noi, va continua si in acest an. Pentru 2024, Ministerul Finantelor propune, printr un proiect de hotarare pus chiar azi in dezbatere, ca valoarea plafonului garantiilor care pot fi emise…

- In cautarea celor mai bune modalitați prin care pot sa-și multiplice economiile, tot mai mulți romani se gandesc la investiții prin achiziționarea de proprietați imobiliare, cu scopul de a le inchiria ulterior pentru a obține un venit stabil și previzibil. Aceasta opțiune este perceputa drept foarte…

- Vești bune pentru romani in privința plafonului pentru programul Casa Verde Fotovoltaice. Daca inițial se vorbea de o reducere a plafonului la jumatate, acum situația s-a lamurit, astfel ca sprijinul se menține la 20.000 lei. Dupa o perioada de blocaj, acum, programul Casa Verde Fotovoltaice poate s…

- MF și ANAF publica un ghid pentru contribuabili care ofera informații esențiale pentru adoptarea și implementarea facturarii electronice in contextul implementarii cu caracter obligatoriu a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024.Standardizarea sistemului de facturare electronica la nivel international…