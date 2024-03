La finalul anului trecut, prin OUG Trenuleț (115/2023), s-au adus modificari in privința microintreprinderilor, dupa ce in toamna au mai fost introduse unele modificari prin Legea noilor taxe și a introducerii unora noi (L296/2023). Problema intreprinderilor legate nu a fost rezolvata, deși am intrat in luna martie. Nu exista nici macar un document oficial care sa spuna, de exemplu in cazul persoanelor casatorite, daca recomanda divorțul.