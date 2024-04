Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung. Actul normativ extinde, pana…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi actul normativ privind prelungirea cu trei luni, pana la 30 iunie 2024, a plafonarii tarifelor pentru politele de asigurare auto obligatorie (RCA), informeaza MF printr-un comunicat. „Executivul a aprobat actul normativ promovat de Ministerul Finantelor si elaborat…

- Perioada in care nu se vor aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc sistemul eFactura va fi extinsa cu doua luni, pana la 1 iunie, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres. El a mentionat ca este o prelungire solicitata de mediul de afaceri, pentru…

- Ultimele teste pe aplicatia simplificata pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi s-au efectuat luni, iar e-Factura simplificata va putea fi folosita de astazi, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres. “Astazi (n.n-luni) am avut ultimele…

- Ultimele teste pe aplicatia simplificata pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi s-au efectuat luni, iar e-Factura simplificata va putea fi folosita de miercuri, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la Palatul Parlamentului. „Astazi am avut ultimele teste pe e-Factura minimal.…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut o promisiune importanta adresata milioanelor de pensionari din Romania, anunțand ca luna septembrie va aduce dreptate in sistemul de pensii. Ministrul a afirmat ca acum sunt bani la buget pentru recalcularea pensiilor și ca s-au luat in calcul toate masurile…

- "Avem aceasta, sa zicem, noutate pentru militarizarea inspectorilor antifrauda. Trebuie sa spun ca noutatea nu e numai aceasta, legata de militarizare si de aceasta posibilitate pe care o vor avea legala de port de arma, inclusiv de protectie in timpul serviciului, ci structurile teritoriale judetene,…

- Marcel Bolos, ministrul Finantelor, a explicat la ce concluzii s-a ajuns in urma discuțiilor cu fermierii si transportatorii care au declanșat proteste in toata tara. „Unele revendicari ale protestatarilor țin de unele facilitați fiscale in care Romania s-a angajat prin PNRR sa le reglementeze intr-un…