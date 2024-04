Stiri pe aceeasi tema

- "Acest proces de deflatie care a inceput cu luna februarie o sa continue pe mai departe, pentru ca tinta noastra de inflatie pentru sfarsit de an este de 4,4% . (...) Nu sunt elemente, indicii, care sa puna presiune pe inflatie. La nivelul Uniunii Europene a scazut foarte mult", a spus Bolos, la un…

- "Am tinut ca prima conferinta de presa dupa desemnare mea sa fie acasa, la Braila, sa va confirm si pe aceasta cale faptul ca lista la europarlamentare este deschisa de un brailean, un factor de mandrie pentru mine si probabil ca si pentru Braila, cel putin asa mi s-a spus. Este foarte important ca…

- Europarlamentarul Mihai Tudose a declarat joi, in prima conferinta de presa dupa desemnarea sa oficiala in fruntea listei PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, ca este un factor de mandrie, atat pentru el, cat si pentru Braila, ca un brailean sa deschida aceasta lista. „Am tinut ca prima conferinta…

- Legumele proaspete au fost cultivate pe doua milioane de hectare de teren in Uniunea Europeana, din care au fost recoltate aproape 60 de milioane de tone, potrivit Oficiului European pentru Statistica Eurostat. Cele trei legume proaspete cel mai frecvent cultivate au fost: roșiile, ceapa și cartofii.In…

- Dacia a batut Mercedes, BMW și Audi! Vorbim despre un top facut de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile și dat recent publicitații! Vezi detaliile in randurile de mai jos! Așadar, vești foarte pentru Dacia , care a reușit sa se impuna pe piața europeana, inca de la inceputul anului! Numarul…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat pentru Bloomberg ca Romania ar putea sa-și reduca deficitul bugetar conform țintei stabilite de Uniunea Europeana in aproximativ șapte ani. El a subliniat ca guvernul se confrunta cu opoziția opiniei publice in ceea ce privește taierile de cheltuieli intr-un…

- Romania se numara printre tarile Uniunii Europene cu cea mai ridicata rata a inflatiei, in luna decembrie, arata datele publicate de Eurostat. La nivel comunitar, rata medie a inflatiei a fost de 3,4%, in crestere de la 3,1% in luna precedenta. Tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei,…

