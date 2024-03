Stiri pe aceeasi tema

- Perioada fara amenzi pentru e-Factura, EXTINSA pana la 1 iunie Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca perioada in care nu se vor aplica sancțiuni pentru cei care nu folosesc sistemul eFactura va fi extinsa cu doua luni, pana la 1 iunie, relateaza agerpres.ro. “e-Factura:…

- Perioada in care nu se vor aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc sistemul eFactura va fi extinsa cu doua luni, pana la 1 iunie, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina sa de Facebook. „e-Factura: Extindem perioada fara amenzi pana la 1 iunie. Inca de la inceputul implementarii…

- Se extinde perioada „fara amenzi ”. Perioada in care nu se vor aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc sistemul e-Factura va fi extinsa cu doua luni, pana la 1 iunie, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina sa de Facebook . „e-Factura: Extindem perioada fara amenzi pana la 1 iunie.…

- Perioada in care nu se vor aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc sistemul eFactura va fi extinsa cu doua luni, pana la 1 iunie, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina sa de Facebook. „e-Factura: Extindem perioada fara amenzi pana la 1 iunie. Inca de la inceputul implementarii…

- Președintele Iohannis a promulgat Legea ”2 Mai” care prevede ca traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Tototdata, Legea ”2Mai” prevede ca efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și este pedepsita cu inchisoare…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul care modifica art. 59 din Legea 46/2008 - Codul silvic, iar interventiile legislative vizeaza reducerea perioadei in care ocoalele silvice pot incepe exploatarea masei lemnoase degradate. Legea merge la promulgare, potrivit news.ro. „Proprietarul/Succesorul…

- Ministerul Finantelor ia in calcul extinderea pana in luna iunie a perioadei pentru care nu se aplica sanctiuni celor care nu respecta termenul de trimitere a facturilor in sistemul eFactura, a anuntat, joi, ministrul de resort, Marcel Bolos, care a participat la o conferinta referitoare la perspectivele…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos , afirma ca bugetul pentru anul 2024 cu recalcularea de pensii este inclusa in buget, astfel nu exista perspectiva ca acestea sa nu se plateasca. Recalcularea pensiilor este inclusa in bugetul pe 2024 si nu exista perspectiva sa nu se plateasca aceste recalculari,…