Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor ia in calcul extinderea pana in luna iunie a perioadei pentru care nu se aplica sanctiuni celor care nu respecta termenul de trimitere a facturilor in sistemul e-Factura.

- „Eu cred ca acest proiect de digitalizare pe care il impune modulul e-Factura este un proiect de tara comun, pentru toata lumea, si el trebuie sustinut. Intr-adevar, avem loc de imbunatatire in ceea ce inseamna operationalizarea lui. (…) In aceasta saptamana am lansat e-Factura simplificat. (…) Din…

- Ministerul Finanțelor ia in calcul o potențiala amanare a termenului de la care incep sa fie aplicate sancțiuni pentru neraportarea și in sistemul e-Factura a facturilor emise, in termenul de 5 zile stabilit, a declarat pentru Profit.ro, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. In prezent, sancțiunile sunt…

- Ministrul Finanțelor a anunțat ca situația in ceea ce privește sistemul RO e-Factura va fi analizata, fiind luata in calcul și o posibila amanare a termenului de la care incep sa fie aplicate sancțiuni pentru comercianți. "Luam in calcul, in funcție de gradul de conformare a contribuabililor la modulul…

- Ministrul Finanțelor a anunțat ca situația in ceea ce privește sistemul RO e-Factura va fi analizata, fiind luata in calcul și o posibila amanare a termenului de la care incep sa fie aplicate sancțiuni pentru comercianți. "Luam in calcul, in funcție de gradul de conformare a contribuabililor la…

- "Luam in calcul, in funcție de gradul de conformare a contribuabililor la modulul e-Factura", a raspunsul ministrul, intrebat de Profit.ro daca Ministerul Finanțelor ia in calcul o amanare a termenului de la care intra in vigoare sancțiunile pentru neraportarea facturilor in sistemul eFactura in intervalul…

- Ministrul Finanțelor face anunțul zilei! Marcel Boloș anunța o mare schimbare privind modul de implementare a sistemului Efactura.Ministerul Finanțelor ia in calcul o potențiala amanare a termenului de la care incep sa fie aplicate sancțiuni pentru neraportarea și in sistemul eFactura a facturilor…

- Ministerul Finanțelor ia in calcul o potențiala amanare a termenului de la care incep sa fie aplicate sancțiuni pentru neraportarea și in sistemul eFactura a facturilor emise, in termenul de 5 zile stabilit, a declarat, pentru Profit.ro, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Sistemul eFactura are o incarcare…