Stiri pe aceeasi tema

- „Inca de la inceputul implementarii sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare stransa si transparenta cu antreprenorii. Nu am exclus ca va fi nevoie de imbunatatiri, tocmai de aceea ne-am angajat sa fim flexibili si receptivi la feedback. Dovada ca reprezentantii mediului de afaceri au participat…

- Sistemul eFactura: Extinderea perioadei pentru care nu se aplica sanctiuni, luata in calcul de Ministerul Finanțelor Sistemul eFactura: Ministerul Finantelor ia in calcul extinderea pana in luna iunie a perioadei pentru care nu se aplica sanctiuni celor care nu respecta termenul de trimitere a facturilor…

- Ministerul Finantelor ia in calcul extinderea pana in luna iunie a perioadei pentru care nu se aplica sanctiuni celor care nu respecta termenul de trimitere a facturilor in sistemul eFactura, a anuntat, joi, ministrul de resort, Marcel Bolos, care a participat la o conferinta referitoare la perspectivele…

- „Pentru tot ceea ce inseamna investitii, cred ca programele de ajutor de stat ar trebui sa fie mult mai targetate si modernizate. Daca deschizi o schema de ajutor de stat si ii spui unui mare investitor ca trebuie sa vii la un call care se va deschide la un anumit moment si sa aplici un proiect samd…

- Speranța moare ultima! Ultimele teste pe aplicatia simplificata pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi s-au efectuat luni, iar e-Factura simplificata va putea fi folosita de miercuri, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la Palatul Parlamentului. „Astazi am avut ultimele teste…

- Printre altele, reprezentanții CNIPMMR au discutat, in cadrul intalnirii de la Guvern, despre impactul noilor modificari fiscale asupra antreprenorilor romani și sistemul național RO e-Factura.Conform CNIPMMR, in cadrul intalnirii au fost abordate subiecte precumImpactul noilor masuri fiscale asupra…

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca aceasta este o solutie pentru deficitul fortei de munca. “O alta prioritate, dupa discutiile din ultimele saptamani cu reprezentantii tuturor marilor investitori, atat romani, cat si straini, este sa gasim solutii pentru deficitul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, le-a transmis protestatarilor din transporturi ca mare parte din promisiunile facute au fost respectate. El promite ca ce nu s-a realizat inca urmeaza sa fie rezolvat in viitorul apropiat. ”Am fost interesat in aceste zile si s-a vazut asta si in sedinta de…