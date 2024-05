Agricultura în 2024: care sunt provocările în dezvoltarea software-ului? Cum să reușești în domeniul noilor tehnologii agricole? Intersecția dintre tehnologie și agricultura a fost intotdeauna benefica, dand naștere la inovații care transforma modul in care creștem, recoltam și distribuim alimentele. In 2024, sectorul agricol se afla la o rascruce tehnologica, cu provocari și oportunitați unice in dezvoltarea de software. Provocarea nr. 1: Ințelegerea nevoilor specifice ale sectorului agricol Agricultura de astazi nu mai este doar o chestiune legata de exploatarea pamantului și de munca fizica. Software-ul trebuie sa fie proiectat pentru a satisface nevoile specifice ale sectorului agricol, cum ar fi: managementul precis… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai tare test de inteligența al momentului. Provocarea de astazi este sa demonstrezi cat ești de rapid și sa dovedești ca ai o privire agera. Tot ce trebuie sa faci este sa gasești oul, sarpele si inghetata intr-un timp foarte scurt. Crezi ca reușești? Cel mai dificil test de inteligența Testele…

- Inovația romaneasca in lupta impotriva cancerului: soft dezvoltat la Cluj, testat cu succes in 12 clinici din țara. Inovația romaneasca in lupta impotriva cancerului: soft dezvoltat la Cluj, testat cu succes in 12 clinici din țara. Soluție avansata bazata pe inteligența artificiala creata la Cluj, care…

- Cel mai tare test de inteligența, care iți va pune serios mintea la incercare. Provocarea de astazi este sa gasești creionul și batele de baseball, care se ascund printre celelalte obiecte. Ai nevoie de concentrare, dar și de o vedere agera. Crezi ca poți termina jocul? Cel mai tare joc de inteligența…

- BMW Group și NTT DATA Romania au semnat contractul de Joint Venture: Dezvoltarea și operarea soluțiilor IT de afaceri sunt in centrul atenției. Grupul BMW și NTT DATA Romania au semnat un acord pentru inființarea unei Asocieri (JV) in Romania. Astfel, Grupul BMW iși extinde rețeaua globala pentru IT-ul…

- Miscarea gigantului tehnologic din SUA a venit pe fondul ingrijorarilor rivalilor si autoritatilor de reglementare antitrust cu privire la puterea de piata a Microsoft, stimulata recent de colaborarea sa cu creatorul ChatGPT, OpenAI. Microsoft a inclus chatbotii in produsele sale de baza, cum ar fi…

- Testul de inteligența al dimineții, care te va ajuta sa incepi ziua in forța. Este un joc extrem de interesant, care iți va testa rabdarea și aptitudinile. Provocarea este sa gasești o veverița ștrengara, ce se ascunde printre o mulțime de vulpițe Crezi ca ai șanse sa o observi? Cel mai tare joc al…

- Playtech Știri iți prezinta un test de inteligența specific finalului de iarna. Provocarea ta este sa gasești, printre toți fulgii de zapada, trei stele bine ascunse. Ai la dispoziție un timp limitat pentru a rezolva sarcina, așa cum te-am invațat deja. Deslușește ilustrația in 18 secunde. Un test de…

- Șeful Camerei de Comerț, Industrii, Mine și Agricultura din Iran (ICCIMA) a declarat ca țara sa saluta extinderea legaturilor economice cu Romania, in special in sectorul utilajelor, a raportat portalul ICCIMA. Samad Hassanzadeh a facut aceste observații in cadrul unei intalniri cu ambasadorul Romaniei…