Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar Nicolae Robu minte cu o debordanta naturalete chiar si atunci cand minciuna este mai mult decat evidenta. De unde rezulta ca la el minciuna este patologica. S-a intamplat in urma cu o zi, intr-un – sa-i spun asa – razboi al stickerelor. In urma cu o zi, primarul Dominic Fritz a prezentat…

- PNL și PSD, alaturi de USR, lucreaza bine impreuna in Parlamentul European pentru interesul național, atrage atenția liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, care spune ca liberalii și social-democrații trebuie sa lucreze impreuna, altfel "Romania ar fi fost aruncata in haos".

- Liderul PNL Cluj, Daniel Buda, este de parere ca președintele Klaus Iohannis este un „candidat potrivit” pentru șefia NATO, iar Romania ar putea sa-și asume o responsabilitate mai mare in cadrul Alianței.

- Manifestul electoral al Partidului Popular European, care susține aderarea rapida a țarii noastre la spațiul Schengen a fost adoptat in unanimitate. Daniel Buda considera remarcabil faptul ca, inițial, Austria a exprimat reticența, dar in final a votat „pentru”.

- TRAGEDIE… Acesta a fost adus la spital de catre rudele sale, cu mașina personala, iar pe drum acestea au sunat și la 112, cerand sprijinul echipajelor de pe ambulanța. In momentul cand a ajuns in fața unitații, barbatul era deja inconștient, fiind intins pe jos, in fața porții, de cei din mașina. Rudele…

- Eurodeputatul roman Daniel Buda, liderul PNL Cluj, sustine decizia partidului sau privind lista comuna de candidati PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, insa apreciaza ca este vorba despre un compromis, informeaza Agerpres.'In viata esti nevoit sa faci compromisuri, ideea este sa…

- Parlamentarul liberal Sabin Sarmaș (foto), președintele Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Camera Deputaților, a anunțat recent ca vrea sa candideze la Primaria municipiului Cluj-Napoca, impotriva actualului edil. Liderul liberalilor clujeni, europarlamentarul Daniel Buda,…

- Un medic de la Gherla, in varsta de 65 de ani, a fost cautat de pompieri in raul Someș in ultimele zile. Acesta plecase la pescuit cu un prieten, dar seara nu s-a mai intors acasa. Pompierii au fost anunțați luni dimineața ca pe apa Someșului Mic, in drept cu penitenciarul din Gherla, a fost observat…