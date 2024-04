Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Madrid a anunțat astazi ca a cerut inchiderea dosarelor de corupție pe numele soției premierului Spaniei, Pedro Sanchez, care a anunțat ca ia in considerare demisia. Autoritațile au declarat ca contesta decizia de miercuri a unui tribunal din Madrid de a judeca o plingere privata impotriva…

- Ministerul Economiei a decis sa transfere datoriile la ANAF ale societaților din industria de aparare catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, pe motiv ca aceasta ar reuși sa incaseze mai repede creanțele. Instituția care preia datoriile se ocupa cu vanzarea companiilor de stat, aceasta…

- „Comunitatea internaționala nu va putea ajuta Statul Palestinian decat daca-i recunoaște existența...o asemenea recunoaștere...este in interesul geopolitic al Europei” a declarat ieri Pedro Sanchez, Primul ministru al Spaniei.

- CRBL și Elena anunța divorțul lor dupa 16 ani de casnicie. Vestea a fost data publicitații recent pe mediul online. The post SHOWBIZ ROMANESC Dupa 16 ani de casnicie, CRBL și Elena au decis sa divorțeze first appeared on Informatia Zilei .

- Angajatii primariilor de comune vor incepe luni actiunile de protest, avand in vedere ca Guvernul nu a tinut cont de solicitarile acestora privind salarizarea, ... The post GREVA DE AVERTISMENT Angajatii primariilor de comune incep de luni greve de cate doua ore first appeared on Informatia Zilei .

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, aflat intr-o vizita in Spania, le promite romanilor de aici ca in curand vor avea „dubla cetațenie” și nu mai vor fi nevoiți sa renunțe la cea romana, atunci cand solicita cetațenia spaniola. Ciuca mai spune ca problema imposibilitatii detinerii cetateniei…

- Partidul Socialist al premierului spaniol Pedro Sanchez si formatiunile separatiste catalane au ajuns la un acord asupra textului legii de amnistie, care urmeaza sa fie votata in zilele urmatoare in Congresul Deputatilor, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Dupa zile de munca in comun, si tinand cont…

- Guvernul a aprobat miercuri, Hotararea prin care aproape 500 de mii de elevi ar urma sa primeasca “masa sanatoasa” in școli. Numarul beneficiarilor nu atinge nici macar jumatate din cei 1 milion de elevi prevazuți .... The post PROGRAM ȘCOLAR Mai puțin de jumatate dintre elevii prevazuți in lege vor…