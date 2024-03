Stiri pe aceeasi tema

- \"\"Am intalnit astazi romani extraordinari, care locuiesc si muncesc in zona Barcelonei. Am vizitat un abator al Carniques Celra, care are jumatate dintre angajati de origine romana. De altfel, compania este cel mai mare angajator de cetateni romani din regiunea Cataloniei. Cei cu care am discutat…

- Problema imposibilitatii detinerii cetateniei romane in paralel cu cea spaniola a fost discutata vineri de presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, cu romanii din zona Barcelonei, acesta asigurandu-i ca din acest an nu vor mai fi nevoiti sa renunte la cetatenia romana cand o solicita pe cea…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca se afla in Spania, acolo unde face turul comunitaților de romani. Acesta s-a intalnit cu romanii care lucreaza in una din cele mai mari fabrici din Barcelona și le-a promis ca problema dublei cetațenii se va rezolva pana la finele anului! Iata mesajul postat de Nicolae…

- Astazi, președintele PNL, impreuna cu secretarul general Lucian Bode și prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, au vizitat unul dintre lanțurile de abatoare din Catalonia cu cei mai mulți romani angajați. Mai precis, jumatate dintre cei aproape 400 de angajați sunt romani. Liderii PNL au discutat cu aceștia…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca și secretarul general al partidului, Lucian Bode, se vor afla in acest weekend in Spania si Franta, unde se vor intalni cu romanii stabiliti aici. Cei doi lideri PNL au programate, incepand de vineri și sambata, intalniri atat cu romanii stabiliti in Spania, cat și cu reprezentanti…

- Președintele Senatului Nicolae Ciuca a anunțat pe Facebook ca, in urma discuțiilor cu omologul Pedro Rollan Ojeda, romanii din Spania pot avea, din acest an, dubla cetațenie. Statul iberic mai are asemenea acorduri in Europa doar cu vecinii sai, Portugalia și Franța.

- Inițiat de președintele PNL, Nicolae Ciuca, la finalul lui 2022, proiectul prin care romanii din Spania vor primi cetațenie dubla intra in linie dreapta. La acel moment, premierul spaniol Pedro Sanchez anunța ca a fost creat un grup de lucru pentru recunoașterea dublei cetațenii, menționand ca in Europa…