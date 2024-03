Bode: Românii din Spania poartă România în suflet! „Romanii din Spania poarta Romania in suflet! Sunt o comunitate dinamica, care s-a integrat foarte bine si care aduce o contributie semnificativa economiei Spaniei! Am avut intalniri foarte bune in aceste doua zile cu romanii stabiliti in regiunea Barcelonei si a Madridului, oameni care chiar daca locuiesc si traiesc de multi ani in Spania sunt foarte legati de tara si preocupati de soarta Romaniei. In continuare, in ceea ce ne priveste, le-am transmis romanilor ca acordam o atentie speciala relatiei cu autoritatile spaniole pentru ca ne dorim sa avem o foarte buna cooperare pentru a veni in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

