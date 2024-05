Stiri pe aceeasi tema

- Europa e in sarbatoare. Astazi, ca in fiecare an din 1985 incoace, europenii sarbatoresc pacea și unitatea pe Batranul continent. Data de 9 Mai marcheaza aniversarea momentului istoric reprezentat de „Declarația Schuman”. La 9 mai 1950, ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman, propunea…

- In perioada 4 – 10 mai 2024 se desfașoara la Leipzig, Germania, Campionatul European de Fotbal al Primarilor, competiție la care participa echipele naționale de fotbal ale primarilor din Austria, Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Tirolul de Sud și Ucraina.…

- In perioada 5-10 mai, in Leipzig (Germania) are loc Campionatul European de Fotbal al Primarilor, la care vor participa echipele naționale de fotbal ale primarilor din Austria, Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Tirol și Ucraina. Romania se afla in grupa…

- Pe data de 1 mai s-au implinit 20 de ani de la aderarea la UE a 10 state. Opt dintre acestea sunt din regiunea Europei Centrale si de Est - Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia. Celelalte doua sunt Cipru si Malta. Din urma vin tare Romania și Bulgaria, care și-au triplat…

- Intrarea in Zona Euro ramane o problema deschisa pentru mai multe țari din Europa Centrala și de Est, și anume Cehia, Ungaria, Polonia și Romania, potrivit unei analize publicate joi de grupul bancar Erste. ”Deși indeplinirea criteriilor de la Maastricht s-ar putea dovedi o provocare la scurt timp dupa…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca retragerea candidatului coalitiei PSD – PNL pentru Primaria Capitalei reprezinta o „balbaiala politica de neiertat”, situatie din care decurge intrebarea daca exista vreo strategie pentru viitorul Romaniei a coalitiei. „Este greu sa gasesti cuvinte la o…

- Principiile generale privind metodologia de calcul a prețurilor maximale pentru medicamentele eliberate cu prescripție medicala au ramas neschimbate inca din 2009, respectiv, regula celui mai mic preț din țarile de comparație (i.e., prețul aprobat in Romania nu poate depași cel mai mic preț al aceluiași…

- Comitetul Executiv al Federatiei Europene de Handbal a decis sa acorde organizarea Campionatului European de handbal feminin din 2026 Cehiei, Poloniei, Romaniei, Slovaciei si Turciei. Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Constantin Din, a declarat, potrivit site-ului FRH , ca obtinerea dreptului…