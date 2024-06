Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei gale, care a avut loc in sala de la Opera Romana, Clubul Sportiv Dinamo București a sarbatorit 76 de ani de existenta. The post DINAMO Dinamo a sarbatorit 76 de ani de existenta first appeared on Informatia Zilei .

- Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova, la locul indicat în apelul la 112 s-a deplasat un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Câmpina pentru asigurarea zonei.

- Jorge a fost unul dintre concurentii de la Survivor All Stars, insa, din cauza problemelor la genunchi, acesta a fost nevoit sa paraseasca show-ul. Artistul a vorbit despre interventia suferita și a recunoscut ca s-a ingrașat dupa ce s-a intors din Republica Dominicana, motiv pentru care a luat masuri.„De…

- Rusia a lansat cu succes noua sa racheta spațiala, Angara-A5 ● Și totuși, ar putea exista viața pe Venus ● Vulpile ar fi fost domesticite de populațiile precolumbiene, inainte de apariția cainilor

- In perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, parinții vor putea completa cererile-tip pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare 2024. Ministrul Educației a transmis ca, in aceasta perioada, parinții vor avea acces la un numar Telverde, unde vor putea primi raspunsuri pentru intrebarile legate de inscriere.…

- Astazi, 18 martie 2024, a inceput prima ediție a noului sezon de la Chefi la cuțite! Irina Fodor a fost emoționata in momentul in care și-a facut apariția in fața celor patru jurați. Ce schimbari a anunțat celebra prezentatoare TV. 13 sa fie cu noroc, dar și cu mulți bucatari talentați!

- Actionarul majoritar al FC Rapid Bucuresti, Dan Sucu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, referitor la implicarea presedintelui Daniel Niculae intr-un dosar privind introducerea de materiale pirotehnice la meciurile de fotbal, ca ii este greu sa inteleaga ca existenta unor torte aprinse ar…

- Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) neaga informatiile potrivit carora lucratorii institutiei ar utiliza masini de scris pentru tehnoredactare, asa cum rezulta dintr-o postare in mediul online a sindicatului de politie SIDEPOL si precizeaza ca nu au existat probleme majore in asigurarea…