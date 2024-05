Au crescut investițiile imobiliare. Valoarea totala a investitiilor imobiliare inregistrate in Romania, in primul trimestru al acestui an, a fost de 202 milioane de euro, in crestere cu 69% fata de aceeasi perioada din 2023, se arata in raportul Colliers „CEE Investment Scene Q1 2024”, dat marti publicitatii. Conform sursei citate, Romania a demonstrat, astfel, cea mai buna performanta in comparatie cu celelalte cinci economii majore (Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia) din Europa Centrala si de Est (ECE), scrie Agerpres . Consultantii Colliers apreciaza ca perspectivele pietei imobiliare…