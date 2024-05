România, printre țările UE care alocă puțini bani pentru sănătate Sanatatea e cea mai importanta! Deși, cheltuielile guvernamentale pentru sanatate au crescut in Uniunea Europeana, in 2020 comparativ cu 2019, tarile membre cu cea mai mica pondere a cheltuielilor pentru sanatate in PIB sunt Letonia, Polonia, Irlanda si Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat . La nivelul UE, cheltuielile guvernamentale pentru sanatate au urcat pana la 8% din PIB in 2020, comparativ cu 7% din PIB in 2019. Sanatatea a ramas al doilea mare capitol de cheltuieli guvernamentale in UE, dupa protectia sociala. Cheltuielile guvernamentale pentru sanatate in UE au crescut si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

