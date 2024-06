Stiri pe aceeasi tema

- Informații halucinante in cazul crimei din Braila! Dupa multe zile in care oamenii s-au intrebat cum a fost posibil ca femeia care a sunat la 112 și a cerut ajutor, iar mai apoi a fost ucisa de iubitul ei, sa nu fi fost gasita de polițiști! Agenții ar fi dat vina pe oboseala! Așadar, ar fi batut la…

- La cinci ani dupa tragedia din Caracal, din nefericire, istoria s-a repetat. O crima ingrozitoare ar fi avut loc intr-o comuna din județul Braila unde o femeie a murit in timp ce poliția batea la poarta.

- Cazul de la Caracal se repeta in RomaniaO ancheta a fost deschisa la IPJ Braila dupa intervenția polițiștilor care au ajuns la poarta femeii ucise. Victima a fost gasita moarta, la aproape 24 de ore dupa ce a sunat la 112.Crima a avut loc intr-o locuința din Braila, unde o femeie a fost gasita fara…

- Crenguța, mama verișorului acuzat ca a ucis-o pe Raisa, a facut noi declarații șocante. Femeia spune ca nu ii vine sa creada ca fiul ei a fost in stare sa o ucida pe copila, in condițiile in care știa ca era apropiat de ceilalți verișori. Fetița va fi condusa maine pe ultimul drum.

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Parinții micuței Raisa, fetița care și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic, sunt sfașiați de durere. Cei doi spun ca au fost dați in care au fost amenințari cu moartea. Copila in varsta de doi ani și jumatate și-ar fi gasit sfarșitul din cauza unor datorii?! Ce declarații au facut parinții micuței.

- Ies la iveala detalii despre ultimele momente din viața femeii ucise de afaceristul turc. Familia victimei a vorbit despre relația dintre aceasta și cel care i-a luat viața, dar și despre ce s-a intamplat dupa dispariția femeii de 38 de ani.

- Tatal studentei la Medicina, ucisa de iubit, a declarat ca, cel mai probabil, criminalul a dezvoltat o obsesie. „La 11 am vorbit cu ea. Mi-a trimis mesaj ca a terminat orele, isi face bagajul si vine acasa si imi trimite mesaj cand se urca in autobuz sa vina. La 12 era autobuzul sa plece. Nu mi-a trimis…