Țânțarul-tigru, care transmite febra dengue, a ajuns și în România Țanțarul-tigru, care transmite febra dengue a ajuns și in țara noastra, dupa ce a fost depistat in aproape in toata Europa. Mai precis, țanțarul-tigru a fost depistat in: Austria, Bulgaria, Croația, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Portugalia, Romania, Slovenia și Spania, potrivit ECDC. De asemenea, a fost detectat și in Belgia, Cipru, Cehia, Țarile […] The post Țanțarul-tigru, care transmite febra dengue, a ajuns și in Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

