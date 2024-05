România și alte opt state UE nu au semnat o declarație depusă de Belgia în favoarea comunităţilor LGBTIQ+ Romania și alte opt state membre UE nu au semnat o declaratie pentru promovarea politicilor in favoarea comunitatilor LGBTIQ+, prezentata vineri de presedintia belgiana a Consiliului UE, informeaza agentiile de presa APA si ANSA, citate de Agerpres.Declaratia a fost redactata cu ocazia zilei internationale de lupta impotriva homofobiei, transfobiei si bifobiei, marcata anual la 17 mai.In declaratie, statele semnatare se angajeaza sa implementeze strategii nationale in favoarea persoanelor LGBTIQ+ si sa actioneze pentru numirea unui comisar pentru egalitate in Comisia Europeana care va rezulta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua state ale Uniunii Europene (Bulgaria, Cehia, Croatia, Italia, Letonia, Lituania, Romania, Slovacia si Ungaria) nu au semnat o declaratie pentru promovarea politicilor in favoarea comunitatilor LGBTIQ+, prezentata vineri tarilor membre de presedintia belgiana a Consiliului UE, informeaza agentiile…

- Interpreta Natalia Barbu nu a reușit sa se califice in finala Eurovision 2024. Ea a reprezentat Republica Moldova cu piesa „In the middle”. {{745850}}Natalia Barbu a urcat pe scena de la Malmo, Suedia, in prima semifinala. Tot in prima semifinala au concurat artiști din Ucraina, Cipru, Polonia, Serbia,…

- Migrația nu este o preocupare principala pentru cetațenii europeni in perspectiva alegerilor din luna iunie, deși subiectul este abordat frecvent in presa internaționala și in campaniile politice ale partidelor de dreapta, arata datele unui sondaj comandat de Parlamentul European, relateaza The Guardian.Sondajul…

- Romanii nu beneficiaza de aceleași sanse de a fi aleși in Parlamentul European precum restul europenilor. Printr-o serie de masuri evident restrictive, legislația romana iși faulteaza propriii cetațeni. Mai exact pe romanii care vor sa candideze fie ca independenți, fie din partea unor partide mai…

- Incepand de duminica, 31 martie, romanii care merg in țarile Schengen nu vor mai fi supuși controlului de frontiera la aeroporturi și porturi, a relatat news.ro. Mai exact, vor putea merge direct la porțile de imbarcare, fara verificarea documentelor de calatorie la punctele de control ale Poliției…

- Romanii care calatoresc in statele din spatiul Schengen nu vor mai trebui sa treaca prin controlul de frontierele aeriene si maritime incepand de duminica. Concret, acestia nu se vor mai opri la punctele de control ale Politiei de Frontiera pentru a le fi verificate documentele de calatorie, urmand…

- Consiliul de administratie al Bancii Europene de Investitii (BEI) a aprobat o noua finantare de 5,5 miliarde euro pentru a stimula investitiile in afaceri, pentru a valorifica energia curata, a moderniza scolile, a extinde transportul durabil si a combate incendiile forestiere. Consiliul de Administratie…

- Romania avea in 2022 cea mai ridicata rata de deprivare materiala si sociala severa in randul tinerilor (cu varste cuprinse intre 15 si 29 de ani) din randul statelor membre UE, de 25,4%, in conditiile in care media la nivelul blocului comunitar era de 6%, arata datele publicate la sfarșitul saptamanii…