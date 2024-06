Trenurile Soarelui. Grindeanu a mers cu trenul până la Constanţa Trenurile Soarelui Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, dupa ce a calatorit intr-un vagon modernizat spre Constanta, la lansarea programului „Trenurile Soarelui”, ca, treptat, calatorii vor beneficia de mai mult confort si siguranta in transportul feroviar cu ajutorul a 119 trenuri autopropulsate si 16 locomotive noi, dar si prin modernizarea a 139 de vagoane si 75 de locomotive. „Estimez ca in aceasta toamna va fi dat in circulatie primul tren modernizat (format dintr-o locomotiva si 12 vagoane), iar, pana la sfarsitul anului, va circula cu calatori si primul tren nou”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, dupa ce a calatorit intr-un vagon modernizat spre Constanta, la lansarea programului Trenurile Soarelui, ca, treptat, calatorii vor beneficia de mai mult confort si siguranta in transportul feroviar cu ajutorul a 119 trenuri autopropulsate…

- CFR Calatori are nevoie de aproape 500 de unitati de transport pentru a face fata cererii tot mai mari din ultimii 2-3 ani, astfel ca are in derulare o licitatie de inchiriere de automotoare diesel pe o perioada de 3-5 ani, a declarat, marti, directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa. Acesta…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, marți, pe Facebook, ca a mers la Gara de Nord București pentru a vedea 5 vagoane și doua locomotive modernizate din fonduri proprii ale companiei CFR Calatori, spunand ca „ele sunt dovada ca se pot face schimbari, atunci cand se dorește și exista…

- „Modernizarea parcului de material rulant al CFR Calatori ramane o prioritate pentru sectorul feroviar! De aceea, am fost astazi, in Gara de Nord Bucuresti, pentru a vedea cinci vagoane si a doua locomotive modernizate din fondurile proprii ale companiei CFR Calatori. Ele sunt dovada ca se pot face…

- „Astazi, alaturi de premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, am mers pe santierul lucrarilor de extindere la patru benzi a DN7 Baldana – Titu. Este important sa mentionam ca proiectul de modernizare a celor 21,4 km ai drumului a fost posibil datorita sprijinului decisiv al Guvernului Romaniei, condus de…

- Noul terminal RO-RO (roll-on/roll-off) din Portul Constanta va fi inaugurat pe data de 15 mai, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

- „Am discutat astazi, la Abu Dhabi, despre extinderea parteneriatului dintre Romania si Emiratele Arabe Unite. Propunerile noastre au vizat in special sectoarele aerian, rutier si feroviar. Mai exact, Romania isi doreste expertiza si finantare pentru o serie de proiecte de interes international. Astfel,…

- Liderii PSD Bacau s-au declarat optimiști dupa vizita de lucru de pe șantierul lotului 2 Domnești Targ-Racaciuni al Autostrazii A7, la care au participat alaturi de prim-ministrul Marcel Ciolacu, de președintele PNL – Nicolae Ciuca și de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Dragoș Benea, președintele…