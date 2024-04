Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca retragerea candidatului coalitiei PSD – PNL pentru Primaria Capitalei reprezinta o „balbaiala politica de neiertat”, situatie din care ar decurge intrebarea daca exista vreo strategie pentru viitorul Romaniei, in conditiile in care pentru Bucuresti alianta…

- Mai mult de doua treimi dintre polonezi nu iși doresc trecerea la moneda euro, arata un sondaj recent comandat și publicat de un portal local. Atat susținatorii guvernului condus de Donald Tusk, cat și votanții opoziției se arata reticenți cu privire la schimbarea monedei.Sondajul, publicat duminica,…

- Rusia nu are planuri in privinta niciunei tari NATO si nu va ataca Polonia, statele baltice sau Cehia, dar daca Occidentul va furniza avioane de lupta F-16 Ucrainei, atunci acestea vor fi doborate de fortele rusesti, a declarat miercuri seara Vladimir Putin, relateaza Reuters. Russia has no designs…

- Ziua Maghiarilor de pretutindeni, care se sarbatoreste, vineri, 15 martie, in special in Ungaria, vine cu restrictii și in Romania. Mai precis, la punctul de frontiera Nadlac, unde autovehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor avea acces pe teritoriul Ungariei pana la orele 23.00. Mai mult,…

- Analistul politic Cristian Pirvulescu este de parere ca sunt "foarte bune" sansele presedintelui Klaus Iohannis in competitia pentru functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, informeaza Agerpres."Presedintele Iohannis este un politician care face calcule, care nu se expune in mod inutil,…

- Polonia, Romania și Slovacia au inregistrat cea mai semnificativa scadere in volumul anual al tranzacțiilor imobiliare, suferind o reducere de aproximativ 60% fața de anul trecut. In Cehia a existat o scadere mai mica, de doar 27%, in timp ce Ungaria a avut un declin anual de 30%, conform datelor furnizate…

- Delegația FMI ajunge astazi la București și va purta, timp de patru zile, discuții cu Guvernul și cu reprezentanții altor instituții. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, susține ca vizita FMI este una de rutina, in contextul in care țara noastra nu are un acord de imprumut cu instituția financiara…