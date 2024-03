Cum va arăta 2024 pentru industria IT din România. ANALIZĂ Anul 2024 se anunța a fi caracterizat atat de oportunitați, cat și de provocari pentru sectorul IT din Romania, prin prisma atat a incertitudinilor macroeconomice și geopolitice, cat și din perspectiva situației interne, caracterizate de anul electoral in curs, se arata intr-o analiza publicata de compania de investiții Tradeville. Incepand cu 1 ianuarie 2024, o […] The post Cum va arata 2024 pentru industria IT din Romania. ANALIZA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania’s finance ministry has confirmed that the general government budget deficit rose by 70% y/y to RON29bn (E5.8bn) in the first two months of 2024. This is 1.67% of the year’s projected GDP up from 1.07% of GDP in the same period last year, according to bne IntelliNews. This is one-third of the…

- Anul 2023 și inceputul anului 2024 au reprezentat pentru intreg sectorul bancar din Romania o perioada plina de oportunitați, in care bancile au reușit sa iși consolideze poziția financiara și cota de piața, potrivit unei analize publicate vineri de brokerul de investiții Tradeville. ”Inflația și dobanzile…

- O fata de 14 ani a fost batuta de un coleg in timpul orelor de curs și a ajuns la spital. ”La data de 13 martie a.c., Politia orasului Strehaia a fost sesizata de Spitalul municipal Motru, cu privire la faptul ca la unitatea medicala s-a prezentat o minora de 14 ani, care a precizat […] The post Inca…

- Lista celor mai mari producatori mondiali de produse alimentare include, pe langa brandurile pe care le recunoaștem oriunde, cateva companii uriașe, dar de care mulți nu au auzit. Industria alimentara deține o importanța semnificativa in economia globala. Doar in 2023, ea a generat venituri de 9,43…

- Delegația FMI ajunge astazi la București și va purta, timp de patru zile, discuții cu Guvernul și cu reprezentanții altor instituții. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, susține ca vizita FMI este una de rutina, in contextul in care țara noastra nu are un acord de imprumut cu instituția financiara…

- Premierul vietnamez Pham Minh Chinh s-a intalnit, luni, cu premierul Marcel Ciolacu si va avea o intrevedere și cu presedintele Klaus Iohannis. Urmeaza sa fie semnate mai multe documente puse in cadru de un memorandum de cooperare economica si culturala, potrivit anunțurilor facute de Guvern și de Administrația…

- Ciolacu a recunoscut in emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 ca la Athos s-a rugat ca Dumnezeu sa-i ajute pe romani și pe Romania. Intrebat de Mihai Gadea in emisiunea Sinteza Zilei ce l-a rugat pe Dumnezeu la Muntele Athos, Marcel Ciolacu a raspuns ca s-a rugat sa-i ajute pe romani și Romania. Ciolacu…

- Numarul cazurilor de șoferi prinși bauți la volan crește alarmant. Anul trecut, polițiștii au deschis peste 10.000 de dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. In primele 11 luni ale anului trecut au fost deschise, in Romania, peste 10.000 de dosare penale pentru…