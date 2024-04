Bursa de la București și-a continuat creșterea în primul trimestru. Care au fost cele mai performante companii. ANALIZĂ Piața de capital din Romania și-a continuat trendul ascendent in primul trimestru, dupa un 2023 care poate fi considerat istoric avand in vedere listarea celei mai mari companii din Romania – Hidroelectrica, potrivit unei analize publicate de brokerul de investiții Tradeville. Acțiunile Hidrolelectrica (simbol H2O) au venit la bursa la jumatatea anului trecut, aducand un […] The post Bursa de la București și-a continuat creșterea in primul trimestru. Care au fost cele mai performante companii. ANALIZA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

