- Comisia Europeana a aprobat, luni, reintroducerea schemei Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, anunța Executivul comunitar. Schema reintrodusa a fost aprobata conform Cadrului…

- Maria Zakharova, omul de incredere a lui Putin, a postat un text lung pe Telegram in care a atacat Romania si UE. Folosind referinte istorice vagi a incercat sa prezinte o versiune in care Rusia este cea care are bani de primit, informeaza Mediafax. „Rusia a transferat deja rezerve semnificative de…

- ROMANIA CA PROIECT GEOPOLITIC ȘI INTERESUL NAȚIONAL ROMANESC IN CONTEXTUL DEZORDINII MONDIALE ACTUALE POLITICA EXTERNA A ROMANIEI IN ANII 1990 PREJUDECAȚI ROMANO-SCEPTICE ȘI AMENINȚARI GEOPOLITICE In noul context internațional aparut dupa incetarea Razboiului rece și dispariția ordinii mondiale bipolare,…

- Grupul de lupta al NATO din Romania va crește din primavara anului 2025 și va avea 4.000 de militari. In prezent sunt peste 1.000 de militari in grupul de lupta din județul Brașov. Anunțul a fost facut joi de generalul francez Loic Girard, cel mai inalt reprezentant militar francez in Romania. Din cei…

- Atacuri devastatoare ale rușilor cu drone și rachete la granița Romaniei. Mai multe explozii puternice au putut fi auzite din localitațile din apropiere de granița, iar unele s-au auzit chiar și din municipiul Tulcea. Rusia a atacat cu drone regiunile dunarene ale Ucrainei, adica cele aflate pe granița…

- Mai multe camioane de transport cu numere din Romania au fost oprite de protestatarii din Franța, iar produsele agricole transportate au fost distruse, potrivit unor marturii ale unor șoferi intervievați de Antena 3 CNN. Viorel Doroftei, șofer de camion de peste 16 ani, a spus ca a fost atacat vineri…

- Delegația FMI ajunge astazi la București și va purta, timp de patru zile, discuții cu Guvernul și cu reprezentanții altor instituții. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, susține ca vizita FMI este una de rutina, in contextul in care țara noastra nu are un acord de imprumut cu instituția financiara…

- Estonia, Letonia si Lituania au convenit, vineri, sa construiasca „o linie de aparare” comuna la granita lor cu Rusia si Belarus pentru a contracara eventuale amenintari militare, in contextul razboiului din Ucraina, au anuntat Ministerele Apararii eston si leton, relateaza AFP, potrivit Agerpres.