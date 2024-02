Un transport de explozibili scos din Ucraina, prin România, cu destinația Rusia, confiscat de georgieni Serviciul de securitate al Georgiei a anunțat, luni, ca a interceptat o incarcatura clandestina de explozibili cu destinatia Voronej, oras rusesc, care plecase din portul ucrainean Odesa si ar fi traversat inclusiv teritoriul Romaniei, ascunsa sub paravanul unui transport de baterii. Agentia de securitate interna a tarii din Caucazul de Nord sustine ca explozibilii erau […] The post Un transport de explozibili scos din Ucraina, prin Romania, cu destinația Rusia, confiscat de georgieni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

