- Atacuri devastatoare ale rușilor cu drone și rachete la granița Romaniei. Mai multe explozii puternice au putut fi auzite din localitațile din apropiere de granița, iar unele s-au auzit chiar și din municipiul Tulcea.Rusia a atacat cu drone regiunile dunarene ale Ucrainei, adica cele aflate pe granița…

- Rusia a atacat cu drone regiunile dunarene ale Ucrainei, adica cele aflate pe granița cu Romania Șase ore a durat alarma de atac aerian. Au fost vizate porturile Ismail și Reni, a scris presa ucraineana. Locuitorii din Tulcea au primit in noaptea de vineri spre sambata mesaj RO-Alert in care erau anunțați…

