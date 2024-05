Stiri pe aceeasi tema

- ​Google a prezentat cele mai noi aplicații de AI generativ la care lucreaza, iar cel mai interesant anunț este legat de „proiectul Astra” unde un „agent” conversațional foarte avansat raspunde in timp real la intrebari, in funcție de locul spre care indrepți camera telefonului.

- Directorii OpenAI, Microsoft si Google se numara printre cei mai importanti membri ai unui nou consiliu federal infiintat pentru a consilia guvernul SUA .... The post UTILIZARE SIGURA SUA creeaza un comitet consultativ privind utilizarea sigura a inteligentei artificiale first appeared on Informatia…

- Microsoft a anunțat o investiție de 2,2 miliarde de dolari timp de patru ani in Malaezia pentru a extinde serviciile cloud și de inteligența artificiala (AI).Potrivit unei postari pe blog, investiția este cea mai mare din istoria de 32 de ani a Microsoft in Malaezia.

- Meta a anunțat cateva noutați in legatura cu divizia sa de dispozitive VR. In primul rand, platforma software care sta la baza dispozitivelor Quest primește un nou nume, Horizon OS, iar aceasta va fi deschisa pentru a fi folosita și de catre alți producatori de hardware. Mai mult, a fost anunțat și…

- Microsoft a anunțat deschiderea unui nou centru de inteligența artificiala in Londra, sub conducerea lui Mustafa Suleyman, cu scopul de a stimula inovația și cercetarea, marcand un pas important in consolidarea prezenței sale tehnologice in Europa. The post MICROSOFT Microsoft a dezvaluit recent intenția…

- Meta, care foloseste deja AI-ul in cadrul algoritmului care recomanda filmarile verticale Reels pe Instagram, va aduce inteligenta artificiala si in cadrul Facebook. Aceasta va fi folosita pentru recomandarile privind clipurile video pe care platforma le face atat in fluxul principal, cat si in alte…

- Se pare ca planul Apple de a intra pe piața de pliabile cu un smartphone pe format „flip” au eșuat, compania concluzionand dupa cateva zile de teste cu ecrane furnizate de Samsung ca acestea se strica prea repede. Totuși, compania ia in continuare in calcul livrarea unui produs cu ecran pliabil, dar…