Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit seara trecuta pentru stingerea flacarilor care au cuprins o baraca dezafectata de pe strada Campul Painii din municipiul Cluj-Napoca.„La fața locului s-au deplasat trei autospeciale pentru stingerea incendiilor, unde au gasit baraca, cu…

- Un barbat cu un cuțit in lungime de 32 cm a fost identificat de jandarmi in zona unui centru comercial din Drobeta Turnu Severin. „Jandarmii care se aflau in serviciu duminica, 7 aprilie a. c. s-au autosesizat cu privire la comportamentul suspect al unui barbat, motiv pentru care au pornit in urmarirea…

- Intr-un atac terorist șocant, desfașurat in aceasta seara la Moscova, centrul comercial Crocus a fost scena unui masacru, in care mai mulți atacatori au deschis focul cu arme automate și au detonat explozii, provocand un incendiu devastator. O treime din cladirea mall-ului Crocus este cuprinsa de flacari,…

- Din fericire, nu s-au inregistrat victime, insa apartamentul afectat a suferit pagube materiale semnificative. The post UN APARTAMENT DEVASTAT DE FLACARI Incendiu violent intr-un bloc din Bihor first appeared on Informatia Zilei .

- Un important incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri intr-o cladire de locuinte din nord-vestul Moscovei, ducand la evacuarea a "aproximativ 400" de persoane, potrivit autoritatilor ruse, care pana in prezent nu au indicat cauza incidentului, relateaza AFP.Imagini postate pe retelele sociale…

- Incendiu puternic in Delta Vacarești, din București. Pompierii intervin joi dupa amiaza cu 8 autospeciale de stingere.„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacarești, care se manifesta pe o suprafața de 1,5 hectare. Acționeaza 8 autospeciale de stingere. Sunt posibilitați de…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, Secția de Pompieri Nasaud a fost directioanta de urgența sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie situata pe raza localitații Rebra. Au fost alocate patru echipaje de pompieri militari cu o autospeciala de interventie la inalțime,…

- Sfarșit tragic pentru un barbat din comuna Moțaieni, de aproximativ 54 de ani, luni de dimineața. Locuința sa a fost cuprinsa de un incendiu puternic, iar el a murit ars de viu. Pompierii au intervenit de urgența pentru stingerea flacarilor, dar, din nefericire, barbatul nu a mai putut fi salvat. „In…