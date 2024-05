Noul Surface Laptop vine cu AI şi autonomie de 22 de ore In primul rand, noul Surface dispune de suportul hardware necesar pentru a rula peste 40 de modele de inteligenta artificiala si va juca un rol important in randul seriei Copilot + PCs. Apoi, exista o serie de upgrade-uri hardware, menite sa faca dispozitivul mai atractiv. Ecranul poate fi de 13,8 inch sau de 15 inch si are rame mai inguste in jurul sau. Noul Surface (care numeste doar Surface, fara vreo cifra) este mai rapid decat Surface 5 cu 86%, conform companiei americane. De asemenea, Microsoft promite o autonomie de pana la 22 de ore. Surface Laptop va fi disponibil cu 16GB sau 32GB RAM… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

