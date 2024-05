OpenAI intenţionează să anunţe luni un produs de căutare bazat pe inteligenţă artificială – surse Data anuntului, desi se poate modifica, nu a fost publicata anterior. Bloomberg si The Information au relatat ca OpenAI, companie sustinuta de Microsoft, lucreaza la un produs de cautare care sa concureze cu Google, parte a grupului Alphabet, si cu Perplexity, un startup bine finantat de cautare AI. OpenAI a refuzat sa comenteze. Anuntul ar putea fi programat cu o zi inainte de inceperea, marti, a conferintei anuale I/O a Google, unde gigantul tehnologic este asteptat sa dezvaluie o multime de produse legate de AI. Produsul de cautare al OpenAI este o extensie a produsului sau emblematic ChatGPT… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

