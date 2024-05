Stiri pe aceeasi tema

- Dupa primele 4 luni ale anului 2024, retailul confirma tendința de creștere in Romania, astfel ca jucatorii din piața iși continua planurile de extindere. Retailerul Penny nu face excepție, astfel ca CEO-ul acestuia, Daniel Gross, reia promisiunea de a...

- Rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni pe o traiectorie usor mai ridicata decat cea evidentiata in prognoza pe termen mediu din februarie 2024, in principal sub influenta efectelor de baza si a corectiilor descendente ale cotatiilor marfurilor agroalimentare, precum si pe fondul…

- A deveni proprietar in Romania este pentru mulți un vis cu șanse reduse de realizare, din cauza creșterii nejustificate a prețurilor apartamentelor și caselor. Aceasta situație a condus la o creștere a numarului de persoane care opteaza pentru inchiriere. Cu toate acestea, și costurile chiriilor au…

- ”In luna ianuarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 125,244 miliarde euro la 31 ianuarie 2024 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,4% fata de 31 decembrie 2023; datoria…

- In ultimul raport al OECD, situația economica și sociala din Romania nu arata prea bine, cel puțin așa rezulta din concluziile acestui raport. Deși politicienii romani vor sa ne convinga ca suntem ,,tigrii” Europei, totuși lucrurile nu stau tocmai așa. Este adevarat, am avut creștere economica peste…

- Vineri seara, Tribunalul de Arbitraj de la Washington, SUA, a anunțat ca a dat ciștig de cauza Romaniei, in procesul cu Gabriel Resources, firma care a vrut sa expooateze auroul de la Roșia Montana. Miza procesului a fost una uriașa. Practic, daca ar fi pierdut acest proces, Romania ar fi trebuit sa…

- "Ratingul 'BBB minus' atribuit Romaniei este sustinut de calitatea de tara membra UE si intrarile de capital asociate care sustin convergenta veniturilor, finantele externe si stabilitatea macroeconomica. PIB-ul per capita si indicatorii de dezvoltare umana sunt peste cele ale altor tari din categoria…

- Rata creditelor neperformante a coborat. Aceasta era, la finele lunii decembrie 2023, de 2,33%, fata de 2,61% in septembrie 2023 si 2,65% in decembrie 2022, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In decembrie 2023, in Romania erau 32 de institutii de credit, din care opt sucursale…