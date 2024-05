Stiri pe aceeasi tema

- Investimental, cel mai nou broker de pe piata de capital din Romania, anunta finalizarea celei de-a treia editii a studiului cu privire la identificarea atitudinii investitorilor si potentialilor investitori locali de retail fata de investitiile la bursa, potrivit mediafax.

- Ministerul Finantelor a imprumutat intr-o singura zi peste un miliard de lei de la banci. Finantele au imprumutat, luni 1,084 de miliarde lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citate de Agerpres. Astfel, ministerul a atras 458 de…

- Ministrul Justitiei a declarat ca din informatiile pe care i le-au furnizat colegii de la Parchetul general din Paris, la primul termen s-a consemnat lipsa de consimtamant a domnului Muresan de a fi predat autoritatilor din Romania. Fiul omului de afaceri Sever Mureșan, condamnat la inchisoare și dat…

- Castigul salarial mediu net a fost 4.859 lei, in ianuarie 2024, in scadere cu 220 lei (-4,3%) fata de luna decembrie 2023, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.In luna ianuarie 2024, castigul salarial mediu brut a fost 7.976 lei, cu 325 lei (-3,9%) mai mic decat in luna…

- In ultimul raport al OECD, situația economica și sociala din Romania nu arata prea bine, cel puțin așa rezulta din concluziile acestui raport. Deși politicienii romani vor sa ne convinga ca suntem ,,tigrii” Europei, totuși lucrurile nu stau tocmai așa. Este adevarat, am avut creștere economica peste…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat din nou marți, la prezentarea studiului economic al OCDE privind economia Romaniei, ca vrea sa aderam la aceasta organizație in anul 2026. Daca premierul a spus ca Guvernul a facut eforturi a implementa un plan de consolidare fiscala pe termen scurt si mediu pentru…

- Politistii de frontiera de la Nadlac și Borș, impreuna cu lucratori ai Garzii de Mediu și Protecției Consumatorului, nu au permis intrarea in tara a trei automarfare incarcate cu aproximativ 36 de tone de deșeuri.

- "Ratingul 'BBB minus' atribuit Romaniei este sustinut de calitatea de tara membra UE si intrarile de capital asociate care sustin convergenta veniturilor, finantele externe si stabilitatea macroeconomica. PIB-ul per capita si indicatorii de dezvoltare umana sunt peste cele ale altor tari din categoria…