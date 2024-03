Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, calendarul actiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si locale programate in ziua de 9 iunie 2024. Potrivit calendarului, pe 12 martie incepe perioada electorala. *** in termen de cinci zile, cel mai tarziu la data de 16 martie, vor…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta reușita Romaniei in procesul privind Roșia Montana, spunand ca dupa mulți ani de contestari și dezbateri, suntem azi la momentul adevarului. Șeful statului a ținut sa le mulțumeasca specialiștilor implicați in acest proces, care au susținut cauza țarii noastre. „Salut…

- Șeful diplomației de la Chișinau a spus ca nici Lavrov, nici regimul de la Kremlin nu au niciun drept de a ține lecții despre democrație și libertate, atat timp cat ii baga la inchisoare și ii omoara pe politicienii din opoziție și ataca nejustificat vecinii, „neputand oferi lumii nimic altceva decat…

- "Ratingul 'BBB minus' atribuit Romaniei este sustinut de calitatea de tara membra UE si intrarile de capital asociate care sustin convergenta veniturilor, finantele externe si stabilitatea macroeconomica. PIB-ul per capita si indicatorii de dezvoltare umana sunt peste cele ale altor tari din categoria…

- Ce vești bune la-nceput de primavara! Premierul Marcel Ciolacu ridica moralul. Pentru salariați: romanii pot caștiga in urmatorii ani salarii mai mari! Premierull Ciolacu declara ca salariul mediu brut poate depași 9000 de lei pe luna. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe cu oameni de afaceri…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a contrazis joi, intr-o conferința de presa, pe noul șef al Statului Major al Apararii, general-locotenentul Gheorghita Vlad, care a afirmat ca romanii trebuie sa se pregateasca pentru un razboi.„Romania nu are niciun risc sa fie angajata intr-un razboi, Romania nu a fost…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, miercuri la Palatul Victoria, noi consultari cu reprezentantii Confederatiilor din sectorul transporturilor cu privire la solutiile pregatite de Guvern ca raspuns la revendicarile formulate. „Guvernul este un partener corect de dialog. La nivelul ministerelor si institutiilor…

- Guvernul a adoptat, joi seara, proiectul de buget pentru 2024, precum și așa-numita „ordonanța trenuleț”, care vine cu noi masuri fiscale. Intr-o ședința inceputa dupa 9 ore de așteptare, Executivul a doptat proiectul de buget. Premierul Marcel Ciolacu a „glumit“ la inceputul ședinței ca „este important…