Crește deficitul! Marcel Ciolacu. ”Nu e nicio problemă” Deficitul bugetar a crescut semnificativ in primele doua luni ale anului, insa premierul Marcel Ciolacu nu pare ingrijorat. Acesta a spus ca au existat niște plați la Ministerul Apararii și este inceput de an. „Nu e nicio problema. In fiecare an in ianuarie și februarie, vine cataclismul. Nu e nicio problema, ne-am asumat ca ne incadram intr-un deficit rezonabil și real”, a spus el. Șeful Guvernului a adaugat ca deficitul bugetar trebui controlat in așa fel incat sa nu produca efecte puternice asupra oamenilor. N-a facut el datoriile „Avem o coaliție responsabila, vedem lucruri credibile, reale,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

