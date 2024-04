Ce este Certificatul de Autenticitate și ce termen de valabilitate are. Daca ai o mașina poate ai auzit și tu despre Certificatul de Autenticitate, eliberat de Registrul Auto Roman. Acesta este un document obligatoriu care trebuie prezentat atunci cand mașina se inmatriculeaza. Ce informații se regasesc in el? Certificatul de Autenticitate confirma informațiile legale referitoare la un autovehicul. Certificarea autenticitații unui vehicul rutier consta, dupa caz, in: Ce este Certificatul de Autenticitate și ce termen de valabilitate are atestarea faptului ca principalele sale elemente de identificare…