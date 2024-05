Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei si presedintele PSD, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca "Romania creste din punct de vedere economic", iar acest lucru este confirmat de "trei dovezi concrete" de la Institutul National de Statistica.

- Ministrul Investitiilor, Adrian Caciu, anunța ca salariul mediu net a depasit 1.000 euro pe luna, ajungand la 1.043 euro in valoare nominala, si este momentul ca nivelul median al salariilor angajatilor romani sa se ridice si el, relateaza News.ro.”Asa cum spuneam la inceputul anului, salariul mediu…

- ”Asa cum spuneam la inceputul anului, salariul mediu net de peste 1000 euro va deveni normalitate in 2024. Iata ca cifrele de la Institutul National de Statistica ne confirma acest lucru: Salariul mediu net a depasit 1000 euro/luna, ajungand la 1043 eur in valoare nominala”, a scris Adrian Caciu pe…

- ”Fapte: Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie – INS. PIB-ul Romaniei a ajuns in 2023 la cel mai mare nivel din istoria tarii, peste 1600 mld lei – INS. Numarul romanilor aflati in saracie extrema (deprivare materiala si sociala severa) a scazut cu 855.000 in 2023…

- Datele oficiale demonstreaza ca viziunea propusa romanilor la preluarea mandatului de premier a fost una corecta, susține premierul Marcel Ciolacu, dupa publicarea, joi, de catre INS a datelor care arata o scadere a ratei inflației in luna martie. Premierul Marcel Ciolacu arata, joi, intr-o postare…

- „Bolos da iar cu bata-n balta! Sincer, m-am saturat sa tot comentez ce viseaza contabilii din ministerul de Finante, iar ministrul le inghite nemestecate! NU crestem nicio taxa ca sa platim pensiile majorate! Investitiile sunt solutia, ca ele aduc mai multi bani la bugetul de stat prin efectul de multiplicare!…

- "Avem un numar record de 5,75 milioane de salariati. Fiecare nou angajat contribuie la un sistem de pensii robust si de incredere. Cresterea investitiilor publice si ajutoarele de stat au creat noi locuri de munca si au garantat salarii decente. Aceasta este calea spre un viitor sustenabil", a scris…

- Premierul Marcel Ciolacu are un plan in cinci puncte pentru dezvoltarea Romaniei. Mai mult, premierul a spus ca iși dorește ca in urmatorii 4-5 ani salariul mediu brut din Romania sa ajunga la 2000 de euro. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre planul in 5 puncte pe are l-a pus la punct pentru Romania!…