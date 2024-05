Marcel Ciolacu dă vina pe Florin Cîțu pentru datoria publică Marcel Ciolacu da vina pe Florin Cițu. Nivelul mare al datoriei publice este cauzat de guvernarea Cițu, spune premierul Marcel Ciolacu . Șeful Executivului afirma ca datoria publica va scadea la 48-49%, in decursul acestui an. Marcel Ciolacu a explicat intr-o conferința de presa la Buzau ca fostul premier Cițu a facut imprumuturi de 200 de miliarde de lei, care ar fi dus la situația din prezent. De la guvernarea domnului Citu, fiindca atunci cand a guvernat PSD, acea ciuma rosie a lasat datoria publica la 36%. A venit domnul Citu care a facut imprumuturi de 200 de miliarde de lei. Repet, 200 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Raspunzand unei intrebari privind nivelul datoriei publice din acest an, prim-ministrul a afirmat ca guvernarea PSD de pana in 2019 a lasat datoria publica la 36%, iar guvernul condus de liberalul Florin Citu a imprumutat circa 200 de miliarde lei, ratele pentru acest credit fiind mai mici la inceput."Pai…

- „Pai va spun eu – de la guvernarea domnului Citu, fiindca atunci cand a guvernat PSD, acea ciuma rosie a lasat datoria publica la 36%. A venit domnul Citu care a facut imprumuturi de 200 de miliarde de lei. Repet, 200 de miliarde de lei. Normal si eu am credit la banca si dumneavoastra, primele rate…

- „Asadar, este imperios necesar ca ministrul Finantelor sa explice care sunt masurile pe care le ia Guvernul in contextul in care datoria publica a trecut de pragul critic de 50% din PIB. De asemenea, ministrul finantelor trebuie sa raspunda si la intrebarea pe ce au fost cheltuiti toti acesti bani imprumutati,…

- "Am intrat la guvernare dupa dezastrul facut de Orban și Cițu, cu decizii foarte proaste pentru Romania. Mie in locul lor mi-ar fi și rușine sa merg pe strada, la ce tampenii, la ce decizii greșite au luat cat au fost prim-miniștrii. A venit domnul Ciuca și a fost pompierul de serviciu timp de un an…

- Datoria publica a Romaniei a ajuns la 782 mld. lei (156 mld. euro), adica 49% din PIB-ul din ultimele patru trimestre pentru care exista date. Astfel, guvernele Ciolacu si Ciuca, care au guvernat Romania in 2023, au adaugat 116 mld lei (23 miliarde. euro) la datoria publica, potrivit www.zf.ro. Dupa…

