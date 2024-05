Stiri pe aceeasi tema

- Data anuntului, desi se poate modifica, nu a fost publicata anterior. Bloomberg si The Information au relatat ca OpenAI, companie sustinuta de Microsoft, lucreaza la un produs de cautare care sa concureze cu Google, parte a grupului Alphabet, si cu Perplexity, un startup bine finantat de cautare AI.…

- Companiile au inceput sa discute termenii unui potential acord si modul in care functiile OpenAI ar fi integrate in urmatorul sistem de operare iPhone al Apple, iOS 18, se arata in raport, citand oameni familiarizati cu chestiunea. Apple si OpenAI nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de comentarii.…

- Evenimentele asemanatoare roadshowului ilustreaza modul in care compania, creditata cu declansarea exploziei inteligentei artificiale generative cu oferta sa pentru consumatori, au rolul sa atraga noi surse de venit de la corporatii din intreaga lume – unele dintre ele chiar pe terenul de acasa al celui…

- Firma de capital de risc Gigafund si Steve Jurvetson se numara printre sustinatorii care se gandesc sa investeasca in runda de finantare, se arata in articolul care citeaza oameni familiarizati cu problema. Articolul WSJ mai spune ca printre sustinatori se numara si un cofondator al unei alte firme…

- Incepand cu 7 martie a.c., regulile jocului se schimba pentru giganții tehnologici. Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta și Microsoft trebuie sa respecte Actul Piețelor Digitale (DMA) al Uniunii Europene. Acest act vizeaza facilitarea accesului concurenților mai mici la piețele digitale și asigurarea…

- CEO-ul Google, Sundar Pichai, a abordat greselile companiei in materie de inteligenta artificiala, care au determinat compania sa-si retraga offline functia de generare de imagini Gemini, pentru teste suplimentare, afirmand, intr-o nota de marti seara, ca acestea sunt ”inacceptabile”, transmite CNBC.…

- Pichai a numit inexactitatile ca fiind ”problematice” si a spus ca ”i-au ofensat pe utilizatorii nostri si au aratat partiniri”. Informatia a fost publicata pentru prima data de Semafor. Google a lansat pe piata generatorul de imagini la inceputul acestei luni, prin Gemini, principalul grup de modele…

- Noul model lingvistic text-to-video al companiei se numeste Sora si promite creatii video realiste de pana la 60 de secunde pe baza instructiunilor textuale. Sora poate crea „scene complexe cu mai multe personaje, tipuri specifice de miscare si detalii exacte ale subiectului si fundalului”, conform…