Stiri pe aceeasi tema

- In inima Munților Bucegi, departe de privirile curioșilor și ocrotit de trecerea timpului, se gasește unul dintre cele mai misterioase tuneluri din Romania: Tunelul Izvor. Lucrarile la acest tunel, care strabate Muntele Paduchiosu, au inceput in anul 1913, insa intrarea in acesta a fost sigilata cu…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei MNIR participa si anul acesta la Bookfest ndash; Salonul International de Carte, care se va desfasura in perioada 29 mai ndash; 2 iunie 2024, la Centrul expozitional Romexpo din Bucuresti, in pavilionul B2. Muzeul National de Istorie a Romaniei ii asteapta pe vizitatori…

- Carmen Tanase a facut o dezvaluire neașteptata despre Nicoleta Luciu, cu care a jucat in telenovele romanești. De ce crede ca vedeta a facut o greșeala in anii 2000. Carmen Tanase a dat carțile pe fața despre Nicoleta Luciu La inceputul anilor 2000, Nicoleta Luciu a interpretat roluri importante in…

- Sinuciderea, o acțiune tragica și inspaimantatoare, devine adesea ultima soluție pentru cei care se lupta cu greutați in viața. Aceasta problema afecteaza intreaga lume, iar un exemplu semnificativ este reprezentat de Statele Unite ale Americii, unde mulți oameni aleg sa-și incheie viața, aruncandu-se…

- Prezent joi la Timișoara, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a vorbit de mai multe ori despre proiectele majore de infrastructura ale orașului, județului și regiunii. Ar fi vorba despre Centura Sud, Centura Vest, drumul expres spre Moravița și bucata lipsa a autostrazii A1. Toate, a spus acesta,…

- Considerata perla Romaniei, celebra stațiune montana Sinaia are și astazi același parfum de acum cateva 300 sute de ani, dar și dupa venirea Regelui Carol aici și punea prima caramida la temelia celebrului Castel Peleș. De altfel, istoria acestei stațiuni este strans legata și de Casa Regala a Romaniei.…

- Știai ca intr-un oraș din Romania se afla un rau fierbinte? Da, ai citit bine. Foarte puțini romani l-au sesizat și ii cunosc povestea, in ciuda faptului ca municipiul este un centru turistic ce se impune in fața altora in țara. Ce trebuie sa descoperi despre unicul parau termal. Foto Singurul rau fierbinte…