Nvidia este pe cale să depăşească Apple ca a doua cea mai valoroasă companie din lume în funcţie de capitalizarea bursieră Dependenta practic a tuturor aplicatiilor de inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT a OpenAI, de cipurile high-end ale Nvidia a ajutat actiunile acesteia sa isi tripleze valoarea in ultimul an, pana la 2.680 miliarde de dolari. In schimb, Apple a cedat locul 1 grupului Microsoft la inceputul acestui an, in timp ce se confrunta cu cererea slaba pentru iPhone-uri si concurenta dura din China. Apple este evaluata in prezent la 2.920 miliarde de dolari. „Este cu siguranta remarcabil pentru ca Apple a dominat atat de mult timp, in special in ceea ce priveste cresterea si inovatia. Recent insa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

