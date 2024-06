Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru un loc de europarlamentar are o miza financiara important și mulți politicieni romani iși doresc sa ajunga in Parlamentul European. La fiecare cinci ani, cetatenii Uniunii Europene isi aleg reprezentantii in Parlamentul European. Scrutinul pentru desemnarea membrilor Parlamentului European,…

- Duminica, 9 iunie, romanii iși vor alege reprezentanții in Parlamentul European. Gasiți toate informațiile despre Alegerile Europarlamentare 2024 in LIVE TEXT-ul Digi24.ro. Alegeri europarlamentare au loc in toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene in acest sfarșit de saptamana. Parlamentul…

- Alegeri Europarlamentare 2024 . Milioane de romani sunt așteptați la urne duminica, pentru alegerile parlamentare europene. Aproape 19 milioane de alegatori sunt asteptati duminica la urne pentru a-si desemna reprezentantii in Parlamentul European, fiind organizate 18.955 de sectii de votare in tara…

- CMF: 41240003PNL face parte din Partidul Popular European (PPE), cel mai puternic grup politic din Parlamentul European. Practic, un vot pentru liberali in alegerile europarlamentare din 9 iunie s-ar traduce intr-o influența mai mare pentru țara noastra la Bruxelles.PPE deține in prezent conducerea…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita eliminarea amendamentelor pentru coplata din Legea RCA si demiterea vicepresedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Sorin Mititelu, se arata intr-un comunicat remis luni. Conform sursei citate, COTAR…

- Cetatenii cu drept de vot din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene isi vor alege, in perioada 6 - 9 iunie 2024, reprezentantii in Parlamentul European pentru urmatorii cinci ani. In Romania, cetatenii cu varsta de cel putin 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv, isi vor desemna,…

- Intre 6 si 9 iunie, cetatenii din tarile membre ale Uniunii Europene (UE) vor merge la urne pentru a alege 720 de politicieni in Parlamentul European. Timp de patru zile, in 27 de tari, in 24 de limbi oficiale, sint asteptati la vot in jur de 373 de milioane de europeni. Olanda va da startul alegerilor…

- Alegerile europarlamentare vor avea loc in statele membre ale Uniunii Europene in perioada 6-9 iunie 2024, fiind așteptați la urne peste 370 de milioane de alegatori. In Romania, alegerile pentru Parlamentul European au loc simultan cu cele locale, in 9 iunie.